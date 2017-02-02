Боевики продолжают бить по Авдеевке из "Градов"

Источник: Українські новини

Боевики 54 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) в четверг.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Всего за день зафиксировано 54 обстрела", - сказано в нем.

В частности, на донецком направлении боевики вели огонь по украинским позициям из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Авдеевки.

Там же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Позиции украинских военнослужащих в Луганском и Песках боевики обстреливали из минометов и вооружения БМП.

На мариупольском направлении опорные пункты сил АТО в районе Широкино боевики обстреляли из реактивной системы "Град-П".

Кроме того, боевики обстреляли из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов позиции Вооруженных сил в Водяном, Широкино, Опытном, Марьинке, Чермалыке.

Украинские позиции в Березовом и Водяном боевики обстреляли из гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия.

Опорные пункты в Чермалыке боевики обстреляли из противотанковых ракетных комплексов, в Марьинке - огонь вел снайпер.

На луганском направлении украинские позиции в Крымском боевики обстреляли из минометов, в Новозвановке - из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщали Українські Новини, двое украинских военнослужащих погибли и 9 получили ранения в ходе АТО в четверг.

Напомним, миссия ОБСЕ зафиксировала рекордное количество взрывов в зоне АТО.