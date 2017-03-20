Бой под Мариуполем: в штабе АТО сообщили уточненные данные о количестве погибших боевиков

Источник: РБК-УКРАИНА

В результате боя под Мариуполем (Донецкая область), который состоялся сегодня, 20 марта 2017 года, погибли 8 боевиков, еще 16 получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

"По уточненной информации, в результате боя между военнослужащими Вооруженных сил Украины и российскими оккупантами, который состоялся на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, противник понес значительные потери. По данным разведки - 8 наемников убиты, еще 16 - ранены", - говорится в сообщении.



