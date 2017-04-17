День в АТО: ранен один боец

Источник: КорреспонденТ.net

Позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе с начала суток, 17 апреля, были обстреляны 15 раз. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook. "Несмотря на режим "Тишины", подразделения российско-оккупационных войск продолжают обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 15 раз обстрелял украинских защитников… Один украинский воин получил боевое травмирование", – говорится в вечерней сводке штаба.

По данным ведомства, наибольшее число обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. Здесь террористы применяли минометы калибром 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы и пулеметы различных систем.

В то же время на Донецком направлении по позициям в районе населенного пункта Авдеевка противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В свою очередь на Луганском направлении российско-оккупационные подразделения из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по защитникам Катериновки.