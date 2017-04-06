Эрдоган пообещал поддержать войну США против Асада

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что окажет поддержку возможной военной операции США в Сирии против президента страны Башара Асада, пишут западные СМИ.

"Если дело и правда дойдет до практической реализации, то мы готовы сделать все, что будет необходимо", - сказал он.

Эрдоган добавил, что говорил с российским президентом Владимиром Путиным химическую атаку в Сирии, но не получил четкого ответа о том, причастны ли к войска Асада.

Перед этим СМИ сообщили, что Трамп задумался о войне против Асада. Поводом к этому стала химическая атака в Сирии, в которой США обвинили сирийского президента. Тогда погибло 72 человека, среди них - 20 детей.

В свою очередь Турция подтвердила, что в Сирии применили химическое оружие.