Артиллерия накрыла огнем дома в Красногоровке
Источник: КорреспонденТ.net
01.04.2017
Минувшей ночью сепаратисты обстреляли из артиллериии населенный пункт Красногоровка в Донецкой области. Повреждены дома мирных жителей, сообщает региональное управление Нацполиции.
По данным правоохранителей, больше всего пострадали улицы Лермонтова, Центральная, Восточная и 8-го марта.
"На это время известно о семи поврежденных домах. Пострадавших нет. Полиция продолжает работать на местах обстрелов", – говорится в сообщении.
Факт обстрела внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 (террористический акт).
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