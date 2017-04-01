Артиллерия накрыла огнем дома в Красногоровке

Источник: КорреспонденТ.net

Минувшей ночью сепаратисты обстреляли из артиллериии населенный пункт Красногоровка в Донецкой области. Повреждены дома мирных жителей, сообщает региональное управление Нацполиции.

По данным правоохранителей, больше всего пострадали улицы Лермонтова, Центральная, Восточная и 8-го марта.

"На это время известно о семи поврежденных домах. Пострадавших нет. Полиция продолжает работать на местах обстрелов", – говорится в сообщении.

Факт обстрела внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 (террористический акт).