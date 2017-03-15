Конфликт на Донбассе унес жизни почти 10 тыс. человек, 23 тыс. ранены

Источник: Українські новини

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека заявляет о гибели 9 940 человек и ранении 23 455 за весь период конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передают Українські Новини.

Данные включают в себя статистику по украинских военнослужащим, гражданскому населению и членам вооруженных групп.

В том числе - 298 пассажиров и членов экипажа самолета Malaysia Airlines, потерпевшего крушение в июле 2014 года в Донецкой области.

Из них, более 2 тыс. человек - это гражданское население, погибшее вследствие боевых действий.

Количество гражданских лиц, которые получили ранения вследствие конфликта, оценивается на уровне от 7 тыс. до 9 тыс.

Кроме того, по данным организации, в период с 16 ноября 2016 года по 15 февраля миссия ООН зафиксировала 130 жертв среди гражданского населения: 23 погибших и 107 раненых.