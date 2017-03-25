Красный Крест отправил в АТО 7 грузовиков помощи
Источник: КорреспонденТ.net
25.03.2017
В субботу, 25 марта, Международный Комитет Красного Креста направил на неподконтрольные Украине территории Донецкой области 7 грузовых автомобилей с продовольствием и медикаментами, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию прошли 7 грузовых автомобилей Международного Комитета Красного Креста", — сообщила Госпогранслужба.
Грузовики Красного Креста перевозили для жителей Донецкой области продовольствие и медикаменты общим весом 123 тонны.
Напомним, 11 февраля миссия Международного Комитета Красный Крест направила жителям оккупированных территорий Донецкой области более 130 тонн гуманитарной помощи.
Как сообщал Корреспондент.net, Красный Крест хочет расширить миссию на Донбассе. В организации подчеркивают, что гуманитарная ситуация в регионе очень сложная.
Напомним, ООН и Красный Крест выделят на проекты Донбасса $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.