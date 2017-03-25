Красный Крест отправил в АТО 7 грузовиков помощи

Как сообщал Корреспондент.net, Красный Крест хочет расширить миссию на Донбассе. В организации подчеркивают, что гуманитарная ситуация в регионе очень сложная.

Напомним, ООН и Красный Крест выделят на проекты Донбасса $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.