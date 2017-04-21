Марьинка после обстрела: часть города без света

Источник: КорреспонденТ.net

В результате ночного обстрела Марьинки Донецкой области разрушены пять жилых домов. Жертв и пострадавших нет, сообщили в областной полиции утром в пятницу, 21 апреля.

Согласно сообщению, больше всего была разрушена улица Прокофьева – в полицию обратилось пять человек, сообщивших о повреждении их домов. Однако по предварительным данным, разрушенных домов значительно больше, отмечают правоохранители.

Кроме того возле одного из домов полиция нашла неразорвавшийся снаряд, который был обезврежен.

В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский уточнил, что из-за обстрела Марьинки часть города оказалась без электричества.

"Оккупанты всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности. Есть разрушения жилых домов. Часть города обесточена", – написал он на своей странице в Facebook.

В настоящее время городские службы и военные гражданско-военного сотрудничества работают над восстановлением электроснабжения и ремонтными работами.