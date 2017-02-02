Мариупольские волонтеры о ситуации на ж/д переезде в районе Бахмута (ВИДЕО)

Источник: Вечерний Мариуполь

Как сообщает Департамент коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области, сегодня в 10.39 поступило сообщение от дежурного на станции Бахмут о том, что около 50 неизвестных вооруженных людей в камуфляже перекрыли железнодорожное полотно по улице Корсунского, заблокировали тепловоз, в котором находятся работники железной дороги.



Также мариупольский волонтер Галина Однорог сейчас находится на месте блокады и в телефонном разговоре рассказала о ситуации. "Нас собираются штурмом брать...", - говорит Галина.

По распоряжению начальника полиции Донецкой области весь личный состав Бахмутского отдела полиции поднят по тревоге.