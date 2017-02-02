Мариупольские волонтеры о ситуации на ж/д переезде в районе Бахмута (ВИДЕО)
Источник: Вечерний Мариуполь
02.02.2017
Как сообщает Департамент коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области, сегодня в 10.39 поступило сообщение от дежурного на станции Бахмут о том, что около 50 неизвестных вооруженных людей в камуфляже перекрыли железнодорожное полотно по улице Корсунского, заблокировали тепловоз, в котором находятся работники железной дороги.
Также мариупольский волонтер Галина Однорог сейчас находится на месте блокады и в телефонном разговоре рассказала о ситуации. "Нас собираются штурмом брать...", - говорит Галина.
По распоряжению начальника полиции Донецкой области весь личный состав Бахмутского отдела полиции поднят по тревоге.
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