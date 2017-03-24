На Донбассе погибли двое военных

Источник: КорреспонденТ.net

На Донбассе с начала суток позиции украинских военных обстреляли 48 раз, в результате чего погибли двое военнослужащих и ранен один гражданский, сообщили в штабе АТО.

В штабе рассказали, что возле Зайцево сепаратисты вели огонь из гранатометов и пулеметов, также на этом направлении зафиксировано использование противником артиллерии калибра 152 мм.

"Гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска использовали возле Авдеевки и Майорского, впоследствии задействовав к обстрелам минометы калибра 120 мм. А по позициям вблизи шахты Бутовка украинских защитников обстреливал танк", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что возле Троицкого сепаратисты стреляли из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов (сегодня днем сообщалось о гибели военного в районе Троицкого-ред.).

Кроме того, на Мариупольском направлении, позиции украинских военных вблизи Широкино и Водяного обстреляли из минометов калибра 120 мм и 82мм. Вблизи Водяного морских пехотинцев обстреливал снайпер.

На Луганском направлении, по позициям неподалеку Новозвановки сепаратисты стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов.