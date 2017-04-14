На донецком направлении впервые за шесть недель не было зафиксировано использование реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Источник: КорреспонденТ.net

На донецком направлении впервые за шесть недель не было зафиксировано использование реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО в этом районе", - заявил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Кроме того, за прошедшую неделю в ОБСЕ заметили уменьшение числа обстрелов на 17 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Речь идет о ключевых горячих точках.

Отметим, в ОБСЕ сегодня также назвали ситуацию на Донбассе "болотом".