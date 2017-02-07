Население Донбасса запугивают наступлением ВСУ в ближайшее время, - разведка

Источник: РБК-УКРАИНА

С целью запугивания населения Донбасса и формирования антиукраинских настроений распространяется информация о скором наступлении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"С целью запугивания населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и формирования антиукраинских настроений в общественных местах "специальными группами лиц" активно распространяется информация о наступлении Вооруженных Сил Украины в ближайшее время", - говорится в сообщении.



