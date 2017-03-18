Ночью боевики жестоко обстреливали жилые кварталы Марьинки

Источник: Українські новини

Три дома повреждены в результате обстрела боевиками Марьинки (Донецкая область).

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Донецкой области, передают Українські Новини.

"Этой ночью в Марьинке и местами в Красногоровке боевики жестоко обстреливали жилые кварталы города. В результате ночного обстрела в Марьинке были повреждены 3 дома", - говорится в нем.

Согласно сообщению, спецгруппа полицейских круглосуточно дежурит в данном населенном пункте, помогает местным жителям и документирует разрушения.

Полицейские принимают меры для предупреждения мародерства и совершения других правонарушений.