Ночью боевики жестоко обстреливали жилые кварталы Марьинки
Источник: Українські новини
18.03.2017
Три дома повреждены в результате обстрела боевиками Марьинки (Донецкая область).
Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Донецкой области, передают Українські Новини.
"Этой ночью в Марьинке и местами в Красногоровке боевики жестоко обстреливали жилые кварталы города. В результате ночного обстрела в Марьинке были повреждены 3 дома", - говорится в нем.
Согласно сообщению, спецгруппа полицейских круглосуточно дежурит в данном населенном пункте, помогает местным жителям и документирует разрушения.
Полицейские принимают меры для предупреждения мародерства и совершения других правонарушений.