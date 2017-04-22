Обстрел Марьинки: ранен мирный житель

Источник: КорреспонденТ.net

Сегодня днем подразделения сепаратистов обстреляли жилые кварталы Марьинки в Донецкой области. Под обстрел попали здания по улице Шевченко, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Подразделения российско-оккупационных войск применяли минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и гранатометы", – говорится в сообщении.

По предварительной информации военных, повреждения получили семь домов.

"Местного жителя с диагнозом осколочное ранение доставили в больницу Курахово. Информация о пострадавших и разрушений зданий населенного пункта уточняется", – добавили в штабе.