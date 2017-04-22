Обстрел Марьинки: ранен мирный житель
Источник: КорреспонденТ.net
22.04.2017
Сегодня днем подразделения сепаратистов обстреляли жилые кварталы Марьинки в Донецкой области. Под обстрел попали здания по улице Шевченко, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Подразделения российско-оккупационных войск применяли минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и гранатометы", – говорится в сообщении.
По предварительной информации военных, повреждения получили семь домов.
"Местного жителя с диагнозом осколочное ранение доставили в больницу Курахово. Информация о пострадавших и разрушений зданий населенного пункта уточняется", – добавили в штабе.
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