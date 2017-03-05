Очевидцы сообщают об обстреле Ясиноватой

Источник: КорреспонденТ.net

В Донецкой области в воскресенье, 5 марта, под обстрел попал город Ясиноватая.

"Сегодня в шесть часов вечера почти в центре Ясиноватой. Прилеты на улицы Железнодорожная и Есенина, попадания в дома, столбы, дорогу, перебита газовая труба. Жертв вроде нет", – сообщил Сергей Голоха на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал фотографии очевидцев.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявили об обстреле со стороны украинских военных 13 населенных пунктов "республики", в том числе и Ясиноватой.