"Оппозиционный блок" призвал провести экстренную встречу в "нормандском формате" из-за ситуации в Авдеевке

Источник: 112.ua

"Оппозиционный блок" призвал провести экстренную встречу в "нормандском формате" из-за ситуации в Авдеевке. Об этом говорится в заявлении партии.

"Обострение ситуации в зоне конфликта на востоке Украины привело к трагическим последствиям. Человеческие жертвы, разрушение инфраструктуры, гуманитарная катастрофа в Авдеевке стали следствием перехода замороженного конфликта в горячую стадию. Активизация боевых действий со всей очевидностью продемонстрировала, к чему приводит блокирование процесса политического урегулирование конфликта и затягивание выполнения Минских соглашений. Попытки оттягивать решение конфликта не могут привести к положительному результату, они лишь усугубляют положение. Мы требуем от президента Петра Порошенко, как Верховного главнокомандующего, предпринять действия, направленные на немедленное прекращение огня и разведение сторон противостояния", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Оппозиционном блоке" потребовали на ближайшем пленарном заседании парламента заслушать отчет руководства Генерального штаба о ситуации в зоне конфликта.

"Мы призываем руководителей стран-участниц Нормандского формата провести экстренную встречу и выработать план действий по стабилизации ситуации в Донбассе. Оппозиционный блок готов предложить свое посредничество для выработки реальных шагов мирного урегулирования конфликта. Сегодня усилия всех украинских политиков и международного сообщества необходимо направить на достижение устойчивого мира в Донбассе. Мы обязаны остановить гибель людей и не допустить ухудшения гуманитарной ситуации на востоке Украины", - отмечается в заявлении.