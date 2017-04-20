Почти за 4 месяца на Донбассе погибли 69 военных

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко заявляет, что с начала года в ходе антитеррористической операции (АТО) погибли 49 военных, а более 420 были ранены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"С начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены", - сказано в нем.

В интервью телеканалу Sky News в ходе своего официального визита в Великобританию 18-19 апреля Порошенко также подчеркнул, что на Донбассе идет война, а не замороженный конфликт.

"Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе) замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не замороженный. А это - горячая российская агрессия против моей страны... Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - сказал он.

Глава государства также отметил, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1 250 артиллерийских систем, более 300 ракетных систем залпового огня.

Порошенко также подчеркнул, что давление на Россию должно продолжаться, чтобы остановить убийства украинцев.

"Санкции - механизм, чтобы держать (президента России Владимира) Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену за санкции", - отметил он.

Кроме того Президент заявил, что Россия ведет "гибридную войну" и против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственных движений для дестабилизации внутренней ситуации в Европе.