Под Авдеевкой погибли двое украинских бойцов, еще 11 ранены и травмированы в зоне АТО, - штаб

Источник: 112.ua

В результате обстрела со стороны боевиков украинских позиций у Авдеевки погибли двое украинских бойцов, еще девять ранены, два получили боевые травмы на других участках линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в четверг вечером.

"В результате обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении вблизи населенного пункта Авдеевка, погибли двое военнослужащих", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что огонь на данном направлении велся из запрещенного тяжелого вооружения: танка, 120-мм и 82-мм минометов.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. В вечернее время значительно возросла интенсивность обстрелов по всей линии разграничения. В результате боев 9 военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы. Открывая огонь в ответ, наши защитники давали достойный отпор врагу", - заявляют в штабе АТО, добавив, что вражеские потери выясняются.