Под Мариуполем от пули снайпера погиб 20-летний боец
Источник: 112.ua
26.02.2017
Под Мариуполем, сегодня 26 февраля, от пули снайпера погиб боец Легиона Свободы 20-летний Роман Напрягло.
Об этом сообщил лидер партия "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.
"Ужасное известие – сегодня, в Прощеное воскресение под Мариуполем от пули снайпера погиб наш побратим с Донеччины, боец Легиона Свобода, соколец, морской пехотинец 20-летний Роман Напрягло. Сочувствия семье", - написал Тягнибок.
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