Под Мариуполем от пули снайпера погиб 20-летний боец

Источник: 112.ua

Под Мариуполем, сегодня 26 февраля, от пули снайпера погиб боец Легиона Свободы 20-летний Роман Напрягло.

Об этом сообщил лидер партия "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.

"Ужасное известие – сегодня, в Прощеное воскресение под Мариуполем от пули снайпера погиб наш побратим с Донеччины, боец Легиона Свобода, соколец, морской пехотинец 20-летний Роман Напрягло. Сочувствия семье", - написал Тягнибок.