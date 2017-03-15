Полиция перекрыла маршруты перемещения грузов через линию соприкосновения

Источник: Отдел коммуникации полиции Донецкой области

Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины» полиция Донецкой области создает систему контроля на железнодорожных и автодорогах. В районе поселка Верхнеторецкого открылся дополнительный блокпост.

На новом блокпосту будут круглосуточно нести службу сотрудники полиции и Нацгвардии. Таким образом, на законных основаниях взяті под контроль пути, которые лица использовали для поставок товаров на оккупированную территорию.

Среди основных направлений: железнодорожный путь Константиновка - Новгородское (ст.Фенольна) – Верхнеторецкое - Ясиноватая, а также автомобильные трассы между Константиновкой, Торецком и ныне оккупированной Ясиноватой.

Дополнительные стационарные блокпосты откроются по всей линии разграничения в ключевых транспортных узлах. Кроме того, трассы и второстепенные дороги будут патрулировать мобильные группы полиции.

В рамках стоп-контроля правоохранители будут осуществлять проверки документов граждан и осмотр транспорта. Кроме того, будут проводиться контрдиверсионные мероприятия с целью предупреждения терактов, противодействию трафика оружия, боеприпасов и взрывчатки, задержания участников незаконных вооруженных формирований и преступников, находящихся в розыске.

Согласно решению СНБО на Нацполицию совместно с Национальной гвардией при участии СБУ возлагаются следующие функции:

- прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями,

- создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения,

- принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности, противодействию террористическим и диверсионным проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.