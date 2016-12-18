Последний "киборг" освобожден из плена

Источник: КорреспонденТ.net

В неволе он находился два года.

Президент Петр Порошнко сообщил об освобождении из плена последнего "киборга" Донецкого аэропорта Тараса Колодия.



"Только что председатель СБУ доложил об освобождении нашего "киборга" Тараса Колодия. После почти 2 лет плена он на воле. Спасибо всем, кто способствовал этому!", - написал Порошенко в Twitter.