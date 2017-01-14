Причиной смерти трех морских пехотинцев под Мариуполем стал подрыв на мине. Об этом стало известно после проведения экспертизы.

Экспертиза также подтвердила, что тела принадлежат трем пропавшим морпехам: младшему сержанту Николаю Охрименко, младшему сержанту Сергею Сонько и старшему матросу Сергею Трубину.

Как сообщалось, 13 января пресс-служба Военно-морских сил опубликовала имена трех погибших.

Напомним, 8 января при выполнении боевых задач в районе линии разграничения на мариупольском направлении пропали без вести трое украинских военных.

Тела трех погибших морских пехотинцев доставили в Днепр.