Режим тишины на Донбассе: Ранены четыре бойца ВСУ

Источник: КорреспонденТ.net

Подразделения сепаратистов нарушают режим тишины на Донбассе, установленный с 1 апреля. С начала суток зафиксировано 20 обстрелов по позициям украиснких военных, в результате чего были ранены четверо украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным военных, противник вел провокационный огонь вдоль всей линии разграничения сторон.

"На донецком направлении огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а позже из вооружения БМП и стрелкового оружия враг обстреливал опорные пункты вблизи Луганского. Из гранатометов различных систем противник вел обстрел защитников Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов – опорные пункты в районе Авдеевки. Из стрелкового оружия враг открывал огонь в районах населенных пунктов Луганское, Авдеевка и Троицкое. Вблизи Майорского, Авдеевки и Верхнеторецкого активно действовали вражеские снайперы", – заявили в штабе.

На мариупольском направлении боевики велиогонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного, а из стрелкового оружия обстреливали морских пехотинцев под Широкино и Гнутовым.

В Луганской области сепаратситы проявляли минимальную активность, ограничившичь снайперским огнем в районе Станицы Луганской.

В штабе АТО подчеркнули, что украинские части ответный огонь не открывали.

Однако сепаратисты самопровозглашенной ДНР заявили о гибели одного своего "военного". Еще один сепаратист якобы был ранен в результате обстрела ВСУ.