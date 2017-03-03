Российский генерал подорвался на мине под Пальмирой

Источник: Українські новини

В Сирии подорвался на мине начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа (ЗВО) России генерал-майор Петр Милюхин. Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

Это якобы произошло около недели назад в боях за Пальмиру. Российский генерал выжил, но потерял ноги и глаз. Сообщается, что Милюхин – первый российский генерал, который был ранен в Сирии.

"Он у нас. Сказать больше мы не имеем права", - сказали изданию 3 марта в 56-м отделении военного госпиталя им. Бурденко.

На месте ему была оказана медицинская помощь, но после ухудшения состояния его привезли в Москву.