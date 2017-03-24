С начала дня боевики осуществили 48 обстрелов, двое украинских военных погибли, – штаб АТО

Источник: 112.ua

С начала дня боевики осуществили 48 обстрелов, двое украинских военных погибли. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Российско-террористические войска продолжают вести интенсивный огонь по позициям сил АТО. С начала суток зафиксировано 48 обстрелов", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов было сфокусировано на донецком направлении. По позициям вблизи населенного пункта Зайцево враг вел огонь из гранатометов и пулеметов, также на данном направлении зафиксировано использование противником артиллерии калибром 152 мм. Гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы боевики использовали около Авдеевки и Майорского, впоследствии приобщив к обстрелам минометы калибром 120 мм. А по позициям вблизи шахты Бутовка украинских защитников обстреливал танк. По украинским позициям около Троицкого враг вел огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.