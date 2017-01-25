С начала года было обезврежено более двух тысяч взрывоопасных предметов

С начала года было обезврежено более двух тысяч взрывоопасных предметов

С начала года было обезврежено более двух тысяч взрывоопасных предметов

Источник: 112.ua

Более двух тысяч взрывоопасных предметов было обезврежено сотрудниками Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций с начала года. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС совершили уже 443 выезда, в ходе которых было изъято и обезврежено 2254 боеприпаса, в том числе одна авиационная бомба", - говорится в сообщении спасателей.



Также в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций отмечают, что только лишь за одни сутки было выявлено и обезврежено 86 взрывоопасных предметов.

"Довольно часто взрывоопасные предметы времен прошедших войн находят граждане на приусадебных участках, полях, в лесу и парках, поблизости водоемов, а также в домах и подвалах, на территории бывших полигонов", - сообщают в ГосЧС.

"В случае выявления взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним прикасаться, передвигать его, засыпать грунтом, чем-то накрывать или пытаться обезвредить его самостоятельно. Почти все взрывоопасные вещества чувствительны к механическому, звуковому влиянию или нагреванию", - добавляют в пресс-службе ведомства.