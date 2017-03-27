С начала в результате обстрелов Авдеевки погибли 5 местных жителей, 18 ранены, - полиция

Источник: 112.ua

С начала 2017 года в результате обстрелов боевиками "ДНР" Авдеевки погибли 5 местных жителей, еще 18 были ранены. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

В результате вражеского огня были повреждены 347 частных домов, 137 квартир в многоэтажках.

Крайний раз город обстреливался накануне - 26 марта с применением систем залпового огня "Град". Тогда были повреждены 21 дом и полностью разрушены - 4.

"Больше всего от обстрелов террористов страдает старая часть города. В воскресенье, когда большинство людей находились дома, боевики около 11:30 открыли огонь по городу из установок "Град". В результате повреждены дома по ул. Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского", - уточнили в полиции.