Саперы назвали самые заминированные места Донбасса
Источник: КорреспонденТ.net
04.04.2017
Представитель британской благотворительной некоммерческой организации HALO Trust, обезвреживающей наземные мины и боеприпасы, которые могут представлять опасность для гражданских лиц, Юрий Шаграманян назвал самые опасные учатки Донбасса. Об этом сообщает Укринформ.
Больше всего мин на Донбассе находится вблизи Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской, сообщил Шаграманян.
С соответствующей статистикой он выступил во время II Международной конференции по вопросам военно-гражданского сотрудничества
"По нашим данным и согласно проведенным исследованиям, больше всего мин - в 15-ти километровой зоне вблизи Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской. Кроме того, там очень много неразорвавшихся снарядов", - рассказал он.
Постоянные боевые действия на донецком направлении мешают саперам проводить работы по сбору данных о заминировании. Сбор данных продолжается, но не в таком темпе, как планировали сотрудники организации.
В организации планируют подготовить еще 60 украинских специалистов. С учетом этого, количество подготовленных HALO Trust специалистов составит 220 человек. Кроме того, осуществляются мероприятия по повышению квалификации украинских саперов.