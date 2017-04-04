Саперы назвали самые заминированные места Донбасса

Источник: КорреспонденТ.net

Представитель британской благотворительной некоммерческой организации HALO Trust, обезвреживающей наземные мины и боеприпасы, которые могут представлять опасность для гражданских лиц, Юрий Шаграманян назвал самые опасные учатки Донбасса. Об этом сообщает Укринформ.

Больше всего мин на Донбассе находится вблизи Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской, сообщил Шаграманян.

С соответствующей статистикой он выступил во время II Международной конференции по вопросам военно-гражданского сотрудничества

"По нашим данным и согласно проведенным исследованиям, больше всего мин - в 15-ти километровой зоне вблизи Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской. Кроме того, там очень много неразорвавшихся снарядов", - рассказал он.

Постоянные боевые действия на донецком направлении мешают саперам проводить работы по сбору данных о заминировании. Сбор данных продолжается, но не в таком темпе, как планировали сотрудники организации.

В организации планируют подготовить еще 60 украинских специалистов. С учетом этого, количество подготовленных HALO Trust специалистов составит 220 человек. Кроме того, осуществляются мероприятия по повышению квалификации украинских саперов.