СБУ перехватила разговор главы "ДНР" Захарченко о блокаде угля

Источник: Українські новини

Служба безопасности Украины заявляет о заинтересованности самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в продолжении блокады железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Пресс-служба обнародовала перехват телефонного разговора "главы" ДНР Александра Захарченко с начальником управления внутренней и внешней политики его "администрации" Дмитрием Трапезниковым.

Согласно ему, руководство ДНР заинтересовано в продолжении блокады активистами железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями

"Боевики планируют, по указанию российских кураторов, использовать эту ситуацию для т.н. "национализации" предприятий, которые остались на временно оккупированных террористами территориях. Именно эти намерения были объявлены в заявлении, которое они обсуждали в перехваченном разговоре", - отмечает СБУ.

Также в разговоре Захарченко дает поручение Трапезникову подготовить заявление ДНР касательно блокады.