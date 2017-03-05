Штаб АТО: Авдеевка снова без света и воды

Источник: КорреспонденТ.net

Авдеевка в Донецкой области снова осталась без электроснабжения из-за очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook в воскресенье, 5 марта.

"Только что Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь работает с перебоями... Такая ситуация в городе произошла вследствие очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что объемы повреждений на линиях электропередач еще неизвестны. Критические объекты инфраструктуры города подсоединяются к электрогенераторам.

Как уточнил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, повреждение линии электропередач произошло около 16.00. "Готовим заявку российской стороне в СЦКК на режим тишины, чтобы выйти на восстановление ЛЭП", – написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена в результате обстрела и Авдеевка осталась без воды. "В резервуарах города есть определенный запас воды, который набрали со вчерашнего дня, когда была восстановлена работа ДФС", – отметил Жебривский.