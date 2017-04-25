Штаб АТО: При обстреле под Авдеевкой погиб боец
Источник: КорреспонденТ.net
25.04.2017
В результате обстрела под Авдеевкой Донецкой области погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook во вторник, 25 февраля.
"В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко от Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
По данным штаба, во время обстрела противник применял 82-милиметровые минометы, гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
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