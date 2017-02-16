Штаб блокады открыл первый блокпост для борьбы с контрабандой на Донбассе

Источник: Українські новини

Штаб блокады торговли с оккупантами начал перекрытие автомобильных дорог "торговли на крови" в Золотом Луганской области. Об этом штаб сообщил на своей страничке в социальной сети в Facebook.

"Сегодня ветераны Войны за Независимость, общественные активисты и волонтеры, открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды, контрафакта, а также торговли с оккупантами, осуществляется автомобильным транспортом. Блок-пост находится вблизи поселка Золотое Луганской области", - говорится в сообщении.

Также штаб выражает благодарность премьеру Гройсману за поддержку в борьбе с контрабандой:

"Вчера в своем выступлении премьер-министр Гройсман сообщил, что он поддерживает действия активистов блокады по блокированию всех грузов с оккупированных территорий, "кроме угля". Штаб благодарит господина Гройсмана за поддержку и планирует в ближайшее время создание блок-постов на других автомобильных трассах. Тем более что уголь поставляется только по железной дороге, которая и так уже перекрыта... Слава Украине!"