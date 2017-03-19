Штаб: Идут обстрелы на мариупольском направлении

Источник: КорреспонденТ.net

С начала воскресенья, 19 марта, позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 19 раз – ранения получили двое военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, 12 из 19 обстрелов пришлись на мариупольское направление, где по позициям в районе Водяного на протяжении дня боевики вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, стрелкового оружия и зенитной установки ЗУ-23-2. Возле Павлополя, Широкино и Гнутово обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов.

По позициям ВСУ вблизи Авдеевки на Донецком направлении боевики вел огонь из гранатометов, пулеметов и танка. Один танковый снаряд попал в частный сектор и разрушил дом. В районе пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области позиции ВСУ обстреливались из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области возле Новоалександровки и Новозвановки незаконные вооруженные формирования вели огонь из СПГ, гранатометов разных систем и пулеметов.