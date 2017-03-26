Штаб: Из-за обстрелов ранены четыре бойца

Источник: КорреспонденТ.net

С начала суток по состоянию на 18.00 воскресенья, 26 марта, позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 50 раз. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

"Значительное количество обстрелов происходило с использованием тяжелого вооружения… Украинский воинам пришлось открывать огонь. Четверо украинских защитников были ранены", – сказано в сообщении.

В частности, на Мариупольском направлении боевики били по морским пехотинцам вблизи Водяного из артиллерийских систем 122 калибра. Опорные пункты рядом с Гнутово и Водяным были обстреляны из минометов 120 и 82 калибра. По украинским позициям у Лебединского били с 120мм минометов. Танки вели огонь по бойцам ВСУ в Новотроицком и Широкино, затем к обстрелов здесь присоединились снайперы.

На Донецком направлении подразделения ВСУ у Троицкого враг накрывал огнем из артиллерийских систем 152 калибра, а также из минометов 120 и 82 мм. Опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского – с 120 мм минометов. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинских военных у Верхнеторецкого, Троицкого, Авдеевки и Луганского.

На Луганском направлении члены незаконных вооруженных формирований вели огонь из ПТРК и стрелкового оружия в районе Новозвановки.