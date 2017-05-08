Штаб: В АТО подорвался и погиб боец

Источник: КорреспонденТ.net

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе подорвался на неизвестном устройстве украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook вечером в понедельник, 8 мая.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы получил военнослужащий одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО", – отметили в штабе.

Для оказания медицинской помощи военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где за жизнь тяжело раненного боролись военные врачи. "Проведенные неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось", – добавили в пресс-центре.

Там же сообщили, что с начала суток ранения получили пять украинских военных. Всего, по состоянию на 18.00, в зоне АТО было зафиксировано 30 обстрелов позиций вооруженных сил Украины.