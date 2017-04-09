Штаб: ВСУ не открывают ответный огонь

Источник: КорреспонденТ.net

С начала суток позиции украинских военных на Донбассе боевики обстреляли 18 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 9 апреля.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

Вблизи Мариуполя противник из 120-мм минометов и гранатометов обстрелял защитников Новотроицкого. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Водяного, а защитников Широкино, Гнутово и Талаковки обстрелял из стрелкового оружия. По опорным пунктам украинских войск под Новогригорьевкой бил из вооружения БМП.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям в Авдеевке. Из гранатометов различных систем обстрелял защитников Луганского и Зайцево.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям вблизи Новотошковки, а из гранатометов обстрелял защитников Крымского.