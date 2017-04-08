Штаб: ВСУ обстреляли почти 20 раз

Источник: КорреспонденТ.net

По состоянию на 18.00 субботы, 8 апреля, боевики совершили 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом говорится на странице пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Несмотря на провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Водяное из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия, Марьинку – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Новогригоровку – из вооружения БМП, Гнутово – из гранатометов, Широкино – из стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 120 мм и 82 мм и вооружения БТР обстреливали Верхнеторецкое, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, из гранатометов – Камянку и Зайцево, из крупнокалиберных пулеметов – Пески. В районе Песок, Троицкого и Зайцево позиции украинских военнослужащих обстреливали вражеские снайперы.