Сирийский истребитель рухнул в Турции

Источник: КорреспонденТ.net

Сирийский военный самолет потерпел крушение на юге Турции. Об этом сообщил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым, передает РИА Новости.

Члены радикальной группировки Ахрар аш-Шам заявляли накануне, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. Но, как пишет Sky News Arabia со ссылкой на источники, рухнувший истребитель принадлежал к модели МиГ-23.

В свою очередь военный источник подтвердил информационному порталу Аль-Масдар, что сирийские ВВС действительно потеряли связь с одним из своих самолетов, который летел на низкой высоте в провинции Идлиб.

При этом источник подчеркнул, что самолет не был сбит боевиками, а причиной крушения истребителя стала техническая неисправность, а, вероятно, отказ двигателя.

Сообщается также, что пилоту удалось катапультироваться.

Местные СМИ пишут, что власти Турции обнаружили в районе турецко-сирийской границы обломки упавшего самолета ВВС САР. По информации ряда изданий, пилота на борту не обнаружили.