Снова под огнем оказались жилые кварталы Авдеевки

Источник: Покровский отдел полиции

Повреждения получили многоэтажки, расположенные по улице Гагарина. На данный момент известно, что есть жертвы среди мирного населения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По состоянию на 18.30 в Авдеевское отделение полиции поступили сообщения о повреждении снарядами боевиков многоэтажных домов 12 и 1 по улице Гагарина. В первом случае снарядом повреждены подъезд, а во втором - квартира на 4 этаже.

Также есть информация о жертвах среди мирного населения. Эти данные уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

- Идут разборы завалов. Уже есть погибший - мужчина, 1973 года рождения, умер в результате осколочных ранений, - сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По состоянию на 20.30 зафиксировано повреждение дома на проспекте Центральный. В многоэтажном доме по ул.Гагарина произошло обрушение перекрытий с 5-го по 3-й этажи.

На остановке в районе ул. Рубиновой мужчина 1984 года рождения получил ранение в ногу. От медицинской помощи отказался.

На ул. 9-й квартал пожилой мужчина 1941 года в результате обстрела и повреждения системы отопления получил ожог стопы.

Информация о пострадавших и повреждения уточняется. На месте происшествия работают сотрудники полиции.