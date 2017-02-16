США призвали Киев к переговорам с участниками блокады

Источник: КорреспонденТ.net

В посольстве США призвали правительство Украины ускорить реформирование энергетического сектора.

В посольстве США в Украине обеспокоены фактами блокирования поставок угля из неподконтрольной части Донбасса и их потенциальным влиянием на энергосистему Украины, отечественную экономику и жителей страны. Об этом говорится в заявлении посольства.

"Стороны должны встретиться, чтобы принять следующие краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию столкновения, с целью предотвращения осложнения ситуации для украинцев по обе стороны", – говорится в сообщении.

Американские дипломаты также призвали украинское правительство ускорить процесс реформирования энергетического сектора.

"Выполнение плана по диверсификации поставок угля для Украины, повышение энергоэффективности и сведение к минимуму роли государства в энергетическом секторе приведет к сокращению возможностей для коррупции и усиление энергетической безопасности", – отметили в посольстве США.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины из трехнедельной блокады железной дороги на Донбассе.

Министр энергетики Игорь Насалик допустил возможность веерных отключений электроэнергии для сбалансирования ее выработки и потребления.

А президент Украины Петр Порошенко считает, что блокада грозит всей экономике Украины.