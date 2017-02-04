Сутки в зоне АТО: 115 вражеских обстрелов, трое бойцов погибли, семеро ранены

Источник: 112.ua

Боевики за минувшие сутки 115 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Трое наших военных погибло, семеро ранены", – говорится в сообщении.

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, боевики вели огонь по Галицинивке. С 152 и 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов обстрел производился по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Песках, Каменке, Авдеевке и Луганскому - неоднократно огонь вели танки. Со стрелкового оружия боевики открывали огонь по Зайцево.

На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-мм артиллерии была обстреляна Талаковка. Из 120 и 82-мм минометов - Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединский, Павлополь, Широкино, Марьинка и Чермалик. С гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому боевики стреляли из БМП, по Чермалыку из ПТРК, а по Широкино из БМП и танков.

На Луганском направлении оккупанты со 152 и 12-мм, 120 и 82-мм минометов боевики вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. С гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер "работали" по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

Напомним, в районе Авдеевки уже щестой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей.

В пятницу спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что боевые действия в зоне АТО развернулись вдоль всей линии фронта впервые с 2014 года.