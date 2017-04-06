Трамп задумался о войне против Асада - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность военных действий против режима президента Сирии Башара Асада из-за произошедшей химической атаки в Идлибе.

Об этом, по данным источника CNN, он сказал некоторым членам конгресса.

"Источник сообщил, что президент пока не принял твердого решения, но заявил, что обсуждал возможные действия с шефом Пентагона Мэттисом", - говорится в сообщении телеканала.

По словам источника CNN, в этом вопросе Трамп полагается на мнение главы Пентагона.

Отметим, вчера Трамп прокомментировал химическую атаку в Сирии, заявив, что Асад перешел красную линию. По словам президента США, она вывела конфликт "на совершенно новый уровень". Он также подчеркнул, что изменил отношение к Асаду.

Кроме того, в Совбезе ООН американский представитель заявила, что США готовы применить собственные меры к Асаду.

А в Госдепе сегодня заявили, что России пора пересмотреть поддержку Асада.