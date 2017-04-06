Трамп задумался о войне против Асада - СМИ
Источник: КорреспонденТ.net
06.04.2017
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность военных действий против режима президента Сирии Башара Асада из-за произошедшей химической атаки в Идлибе.
Об этом, по данным источника CNN, он сказал некоторым членам конгресса.
"Источник сообщил, что президент пока не принял твердого решения, но заявил, что обсуждал возможные действия с шефом Пентагона Мэттисом", - говорится в сообщении телеканала.
По словам источника CNN, в этом вопросе Трамп полагается на мнение главы Пентагона.
Отметим, вчера Трамп прокомментировал химическую атаку в Сирии, заявив, что Асад перешел красную линию. По словам президента США, она вывела конфликт "на совершенно новый уровень". Он также подчеркнул, что изменил отношение к Асаду.
Кроме того, в Совбезе ООН американский представитель заявила, что США готовы применить собственные меры к Асаду.
А в Госдепе сегодня заявили, что России пора пересмотреть поддержку Асада.