Турчинов поручил военным быть готовыми к возможному контрнаступлению

Источник: mariupolnews.com.ua

Секретарь СНБО Александр Турчинов побывал сегодня на передовой линии обороны в Авдеевке. Он провел совещания с руководством Донецкой ОВГА и ГСЧС, и остался доволен работой Антикризисного штаба, который скоординировал действия всех служб. Благодаря этому, удалось обеспечить на минимальном уровне работу всех систем жизнедеятельности Авдеевки, поэтому сейчас для эвакуации населения нет оснований.



Кроме того, как сообщили в пресс-службе СНБО, Турчинов поручил военным подготовиться к возможному наступлению со стороны противников, а также быть готовыми к контрнаступлению. «Перед военными поставлена задача по уточнению оперативных планов при проведении наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступальних действий», – говорится в сообщении.



Отмечается, что ситуация в Адвеевской промзоне и в самой Авдеевке остается опасной.