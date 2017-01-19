Украина провела военную инспекцию в России

Источник: КорреспонденТ.net

Российская сторона утверждает, что украинские инспекторы категорически отказались сообщить свои выводы.

Украина происпектировала российские военные обьекты на территории Ростовской области, заявил начальник Центра по уменьшению ядерной опасности России Сергей Рыжков.

"В период с 16 по 19 января 2017 г. в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию указанного района на территории Южного военного округа",- сказал С.Рыжков.

По его словам, осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

Он отметил, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.

Ранее сообщалось, определенный Украиной район для инспекции занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров.