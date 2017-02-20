В Авдеевке обнаружен беспилотник российского производства

Источник: Отдел коммуникации полиции Донецкой области

БПЛА был найден сотрудниками полиции вчера вечером в одном из дворов в старой части Авдеевки при обходе территории в рамках профилактической отработки. Сейчас дрон осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для дальнейшего изучения аппарат будет передан в СБУ.

Внешний осмотр показал, что беспилотник по всем признакам является российского происхождения. Борт имеет серийный номер.

Визуальных повреждений, которые говорят о том, что аппарат был сбит, нет. По предварительным данным, отказала аппаратура.

В ходе осмотра служебная собака обозначила наличие взрывчатых средств. Возможно, есть небольшая часть для ликвидации карты памяти устройства.

- В настоящее время "находку" осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для более детального изучения БПЛА будет передан в СБУ, - отметил глава полиции Донецкой областиы Вячеслав Аброськин.