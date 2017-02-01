В Авдеевке с 9 утра начался вывоз детей

Источник: Корреспондент.net

Из Авдеевки около 9 утра в среду выехали автобусы с людьми, которые добровольно хотят покинуть город. Об этом сообщил корреспондент ТСН. Первые автобусы отправились около 9:00. По информации канала, вечером с просьбами об эвакуации обратились около 200 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей. Как сообщается на странице ДонбасЅОЅ в Facebook, по городу появились объявления: желающим предлагают вывезти детей в лагерь "Изумрудный город" в Святогорске. Сбор 1 февраля в 8 утра, на стадионе.

Также стало известно, что городской транспорт в Авдеевке частично не работает - 28 и 28а маршрут не ходит, 26 - под вопросом. В некоторых районах нет электричества, перебои со связью, не везде есть интернет. Отремонтировать перебитую линию электропередач накануне не смогли, потому что российская сторона не дала письменного подтверждения прекращения огня в зоне работ. Ранее Жебривский заявлял, что авдеевская больница обеспечена светом и лекарствами, и пока потребности в эвакуации нет, но желающих покинуть город могут эвакуировать.

В последние дни на Донбассе обострение, в частности под Авдеевкой бои не утихают уже четвертые сутки.