В БПП допускают введение военного положения из-за обострения на Донбассе

Источник: РБК-УКРАИНА

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" допускают введение военного положения из-за обострения на Донбассе. Об этом заявила заместитель председателя фракции, депутат Верховной Рады Украины Ирина Луценко, передает пресс-служба БПП. "Если обострение будет продолжаться длительный период и это будет угрожать экологической, гуманитарной безопасности, и мы увидим, что Путин настроен серьезно наступать на всех фронтах, мы допускаем введение военного положения", - отметила нардеп.

По словам Луценко, Украина готова к введению военного положения. "Это была локальная ситуация (Авдеевка, - ред.), ее удалось удержать и Путин увидел, что Украина готова оказывать сопротивление, украинская армия готова идет в контрнаступление, правительство, государственные учреждения готовы... Машина работает, Украина готова. Поэтому все будет зависеть от того, как будет обостряться ситуация.

Такой вариант возможен", - отметила парламентарий. Напомним, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук заявил, что в российском Кремле пытаются найти дополнительные человеческие ресурсы для отправки на Донбасс в связи с потерями боевиков.



