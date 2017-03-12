В Луганске к пяти пленным украинцам пустили родных

Источник: КорреспонденТ.net

В Луганск к пяти пленным украинским военным приехали родственники, сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

"Речь идет о 5 украинских заложниках.... Приехали их близкие, мать, сестра, несколько волонтеров, которые их сопровождают в Луганск", - сообщил Тандит.

Он отметил, что визит стал возможным в результате договоренностей, которые были достигнуты в Минске и благодаря поддержке Красного Креста.

По словам Тандита, представители силовиков со стороны Украины не могут зайти за линию разграничения, "хотя мы неоднократно предлагали свое участие в подобных мероприятиях".

"Представители ОРДЛО и Ольга Кобцева (руководитель рабочей группы "ЛНР" в Минске по обмену военнопленными) дали нам устные гарантии ... Мы надеемся, что этот визит даст нам определенную перспективу в освобождении заложников", - добавил Тандит.

Также он сообщил, что аналогичный визит готовился и в Донецк, но "ничем не завершился".