В Марьинке женщина получила осколочное ранение из-за обстрела боевиков
Источник: Українські новини
31.01.2017
Гражданский ранен в результате обстрела боевиками Марьинки Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы марьинского отделения полиции Донецкой области, передают Українськi Новини.
"В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово", - сказано в нем.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
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