В Марьинке женщина получила осколочное ранение из-за обстрела боевиков

Источник: Українські новини

Гражданский ранен в результате обстрела боевиками Марьинки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы марьинского отделения полиции Донецкой области, передают Українськi Новини.

"В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово", - сказано в нем.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.