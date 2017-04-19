В штабе заявили о стабилизации в зоне АТО

Источник: КорреспонденТ.net

В зоне АТО стабилизировалась ситуация - с начала суток зафиксировано всего восемь обстрелов позиций украинских военных. Об этом заявили в штабе.

При этом отмечается, что украинские военнослужащие придерживались режима "тишины" и не открывали огонь в ответ.

Сообщается, что сепаратисты стреляли на Приморском направлении рядом с Красногоровкой из минометов.

По морским пехотинца стреляли возле Водяного. Огонь велся из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с Павлополем - из автоматических гранатометов.

Обстрел по позициям военных в Широкино велся из вооружения БМП и стрелкового оружия, а на Донецком направлении позиции населенного пункта Луганское сепаратисты стреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.